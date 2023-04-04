ФНС доначислила рекордные 685,7 млрд рублей в 2022 году

ФНС по итогам проверок в 2022 году доначислила бизнесу рекордные 685,7 млрд рублей. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на отчет налоговой службы.

Налогоплательщики должны доплатить в бюджет 685,7 млрд рублей, из которых 675 млрд приходится на компании. По сравнению с 2021 годом, общая сумма доначислений выросла на 81%.

Тогда налоговая доначислила 378,6 млрд рублей.

В 2022 году стало на 25% больше налоговых проверок. Под контроль попали 10 191 юрлиц, физлиц и индивидуальных предпринимателей. Это рекордное число налоговых проверок с 2018 года.

ФНС включила в отчет и проверки, которые были приостановлены из-за моратория в период пандемии.

До 30 июня 2020 года действовал мораторий, и новые выездные проверки не проводились. После этого срока решения продлить мораторий не было.

В 2022 году запустили 4,6 тыс. выездных проверок. ФНС сообщает, что в 2021 году их было 7,6 тыс.

«Для сравнения: в 2019 году было открыто 8,8 тыс. Таким образом, тенденция к снижению количества назначенных проверок очевидна», – дополнила представитель ФНС.

Эксперты полагают, что количество проверок снизилось, но суммы доначислений выросли. Это связано в том числе с механизмом предпроверочного анализа, по итогам которого выездная проверка назначается только тем фирмам, где выявлена схема уклонения от налогов.

Чаще всего компании уклоняются от уплаты НДС и намерено включают в документооборот однодневки и «технические» компании. Такие схемы ФНС вычисляет с помощью АСК НДС-2 в режиме реального времени.