Сбер обновил свою нейросеть Kandinsky

Сбер представил обновленную версию собственной нейросети Kandinsky 2.1. Об этом сообщается на сайте компании.

Нейросеть может за несколько секунд сгенерировать качественное изображение по текстовому описанию на естественном языке. Программа понимает 101 язык, включая русский и английский.

Новая версия Kandinsky 2.1 была дополнительно обучена на 170 млн пар «текст – изображение». Также в нейросети улучшили проработку сложных изображений, где есть лица и детализированные объекты. Теперь модель содержит 3,3 млрд параметров, в предыдущей версии их было 2 млрд.

«Обучая Kandinsky 2.1, мы учли мнения пользователей и реализовали смелую гипотезу, изучив самые передовые концепции. В результате мы разработали мощное универсальное решение для широкого круга задач на уровне лучших мировых аналогов. Оно открывает колоссальные возможности как для бизнеса, так и для населения», – сообщил Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

Разработкой занимались исследователи Sber AI при поддержке Института искусственного интеллекта AIRI и компании SberDevices.

Первая версия нейросети от Сбера вышла в июне 2022 года, вторая – в ноябре того же года.