Завод IKEA в Великом Новгороде запустят за 2-3 месяца

ООО «Инвест Плюс» готовится вновь запустить производство мебели на бывшем заводе IKEA в Великом Новгороде в ближайшие 2-3 месяца. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании «Слотекс».

«Инвест Плюс» – это SPV-компания генерального директора и совладельца группы компаний «Слотекс» Вадима Осипова, который стал новым владельцем ООО «Икеа Индастри Новгород».

«Мы заинтересованы в скорейшем возобновлении работы. Наша цель – как можно быстрее вернуть на мебельный рынок России продукцию новгородского завода», – сообщил Вадим Осипов.

Новый собственник завода IKEA собирается сохранить всех сотрудников и оставить неизменными условия их труда.

Завод в Великом Новгороде ежегодно производит более 500 тыс. кубометров шлифованной ДСП, а также выпускает свыше 7 млн корпусных шкафов и кухонной мебели.

15 февраля 2023 года правительственная комиссия одобрила сделку по продаже отечественных фабрик IKEA компаниям «Слотекс» и «Лузалес».