Штрафы ГИБДД

Минфин согласился увеличить штраф до 5 тысяч рублей для водителей без ОСАГО

За езду без страховки могут обязать платить 5 тысяч рублей, тогда как сейчас размер штрафа составляет 800 рублей.

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Замминистра финансов Алексей Моисеев поддержал идею увеличить размер штрафа за езду без полиса ОСАГО. Об этом пишет «Коммерсант».

«Ситуация довольно вопиющая. Мы обсуждали это много раз, и Минфин, конечно, поддерживает увеличение штрафа до экономически разумного уровня... Это, конечно, не 800 руб. Я думаю, должно быть не меньше 5 тыс.», – заявил Алексей Моисеев.

Он также добавил, что штрафы можно не повышать, если водители будут платить по 800 рублей за «каждую камеру», которая считала отсутствие страхового полиса.

В декабре 2022 года Российский союз автостраховщиков предложил повысить штраф за езду без ОСАГО с 800 рублей до 5 тыс. рублей. Размер взыскания не менялся 18 лет.

Центробанк сообщил, что будет проверять наличие страховки по камерам. Автовладельцы смогут получить не больше одного штрафа в сутки.

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