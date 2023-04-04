Минфин согласился увеличить штраф до 5 тысяч рублей для водителей без ОСАГО

Замминистра финансов Алексей Моисеев поддержал идею увеличить размер штрафа за езду без полиса ОСАГО. Об этом пишет «Коммерсант».

«Ситуация довольно вопиющая. Мы обсуждали это много раз, и Минфин, конечно, поддерживает увеличение штрафа до экономически разумного уровня... Это, конечно, не 800 руб. Я думаю, должно быть не меньше 5 тыс.», – заявил Алексей Моисеев.

Он также добавил, что штрафы можно не повышать, если водители будут платить по 800 рублей за «каждую камеру», которая считала отсутствие страхового полиса.

В декабре 2022 года Российский союз автостраховщиков предложил повысить штраф за езду без ОСАГО с 800 рублей до 5 тыс. рублей. Размер взыскания не менялся 18 лет.

Центробанк сообщил, что будет проверять наличие страховки по камерам. Автовладельцы смогут получить не больше одного штрафа в сутки.