Сотрудникам 359 предприятий ОПК дадут льготы на аренду жилья

Минпромторг выбрал первые 359 предприятий оборонно-промышленного комплекса, чтобы включить их в программу льготной аренды жилья для сотрудников. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

«Мы уже определили 359 предприятий, где этот вопрос будет решен в первую очередь. И разработали критерии включения в программу их сотрудников. Совокупная потребность в льготном найме предварительно заявлена в отношении около 50 тыс. работников», – сообщил Денис Мантуров.

21 февраля 2023 года Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предложил предоставить работникам ОПК льготы на аренду жилья.

До 31 мая 2023 года Минстрой должен предоставить план финансирования такой программы.