За финансовые пирамиды предложили сажать на 12 лет

Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров направил в Госдуму предложение наказывать создателей финансовых пирамид лишением свободы до 12 лет. Об этом пишут «Известия».

Сейчас в Уголовном кодексе есть статья, направленная на предотвращение нелегальных практик на финансовом рынке (ст. 172.2). По ней нарушители могут получить от четырех до шести лет лишения свободы. А в КоАП ст. 14.62 предусматривает штраф до 1,5 млн рублей.

Управляющий фондом Марат Сафиулин отметил, что эти статьи не работают. Формально преступлением является привлечение средств при отсутствии инвестиционной деятельности. Когда с людей собирают деньги, никуда их не вкладывают и не выплачивают доходность, – ее просто нет.

«Но „пирамидчики“ нашли способ обойти это: они инвестируют деньги формально, в однодневку или любые неликвидные активы, после чего правоохранительные органы уже не могут к ним придраться», – объяснил Марат Сафиулин.

Только в 2022 году в финансовые пирамиды население вложило 100 млрд рублей. Росфинмониторинг заблокировал больше 10 тыс. ресурсов, связанных с псевдоинвестиционными фондами. А Центробанк собрал 8 740 подозрительных финорганизаций.

Поэтому уголовное наказание за организацию финансовых пирамид собираются увеличить до семи, а в некоторых случаях и до 12 лет. Будет предусмотрен штраф до 3 млн рублей и конфискация имущества.