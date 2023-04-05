Кадровые документы

Факсимиле не годится для кадровых документов

Часто бывает, что директора нет на месте, а надо оформить кадровые документы. Было бы удобно использовать факсимильную подпись, утвердив такой порядок приказом. Но так нельзя, сказал Минтруд.

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По нормам Гражданского кодекса допускается использование факсимильного аналога подписи.

Это, несомненно, упрощает документооборот любой организации, рассуждает Минтруд. Но законодательно вопросы применения такого способа подписания документов не урегулированы.

Поэтому важно различать ситуации, когда можно его применять при подписании документов, а когда – нельзя. При этом Минтруд не уточнил, когда можно.

В письме от 15.03.2023 № 14-6/ООГ-1863 говорится, что использовать факсимиле на кадровых документах, в том числе трудовых договорах, нельзя.

Трудовой договор работодатель должен подписать лично.

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