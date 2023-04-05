Факсимиле не годится для кадровых документов

По нормам Гражданского кодекса допускается использование факсимильного аналога подписи.
Это, несомненно, упрощает документооборот любой организации, рассуждает Минтруд. Но законодательно вопросы применения такого способа подписания документов не урегулированы.
Поэтому важно различать ситуации, когда можно его применять при подписании документов, а когда – нельзя. При этом Минтруд не уточнил, когда можно.
В письме от 15.03.2023 № 14-6/ООГ-1863 говорится, что использовать факсимиле на кадровых документах, в том числе трудовых договорах, нельзя.
Трудовой договор работодатель должен подписать лично.