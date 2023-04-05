🧙‍♀️Сколько герои «Гарри Поттера» получали бы в России? Дамблдор — 200 тысяч рублей

Опирались эксперты «Авито Работы» (цитата по RusBase) на описание того, чем занимались герои «Гарри Поттера», и похожие по описаниям обязанности на российском рынке труда.

Так, например, мракоборцев (волшебников, которые боролись с темной магией) сопоставили с сотрудниками спецназа.

Считали зарплаты в магической валюте – галеонах. Курс взяли из расчетов самой Роулинг, что галеон равен 5 фунтам стерлингов. В итоге вышло, что 1 галеон примерно равен 480 рублям.

Итак, вот что вышло в итоге с зарплатами героев «Гарри Поттера»:

мракоборец Аластор Грюм – 416 галлеонов или 200 тыс. рублей;

профессор Минерва МакГонагалл – 216 галлеонов или 104 тыс. рублей;

тренер сборной по квиддичу Роланда Трюк – 31 250 галлеонов или 15 млн рублей;

журналист «Ежедневный пророка» Рита Скитер – 114 галлеонов или 55 тыс. рублей;

сотрудник министерства магии Руфус Скримжер – 262 галлеона или 126 тыс. рублей;

директор Хогвартса Альбус Дамблдор – 416 галлеонов или 200 тыс. рублей;

лесничий Рубиус Хагрид – 41 галлеон или 20 тыс. рублей;

завхоз Аргус Филч – 72 галлеона или 35 тыс. рублей;

зельевар, профессор Северус Снегг – 83 галлеона или 40 тыс. рублей;

продавец волшебных палочек Олливандер – 62 галлеона или 30 тыс. рублей.

Как думаете, сколько зарабатывал бы ваш любимый герой франшизы?