Управленческий учет

🙍‍♀️🙋‍♀️Кто кого: проактивный VS традиционный бухгалтер

Руководители сейчас все больше предъявляют запросов к бухгалтерам. Вас это еще бесит или наступила стадия принятия?

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От современного бухгалтера ждут не только опыта и специальных знаний. Требуют находить общий язык с разными людьми: с менеджерами, валютным контролем банка, с кладовщиками и экспедиторами. Уметь договариваться, а главное – предлагать бизнес-решения, быть проактивным.

Но думать наперед обучены не бухгалтеры, а финдиры, налоговые консультанты. Если бухгалтер переключится на выбивание субсидий, в учете обязательно вылезут несостыковки. Или нет? Голосуйте!

А пока вы раздумываете над вариантом, представьте, что чем больше специфических и нестандартных требований заказчик предъявляет к бухгалтеру, тем больше он готов платить. А освоить аналитику данных для управленческого учета можно всего за месяц.

Для этого мы специальным образом структурировали и адаптировали сложную информацию. Посмотрите бесплатный урок.

Вы сможете без сторонних специалистов вытянуть из программы нужные отчеты и раздавать руководству обоснованные советы по прибыли и затратам. Своими руками. За его деньги.

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