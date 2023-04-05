🙍‍♀️🙋‍♀️Кто кого: проактивный VS традиционный бухгалтер

От современного бухгалтера ждут не только опыта и специальных знаний. Требуют находить общий язык с разными людьми: с менеджерами, валютным контролем банка, с кладовщиками и экспедиторами. Уметь договариваться, а главное – предлагать бизнес-решения, быть проактивным.

Но думать наперед обучены не бухгалтеры , а финдиры, налоговые консультанты. Если бухгалтер переключится на выбивание субсидий, в учете обязательно вылезут несостыковки. Или нет? Голосуйте!

А пока вы раздумываете над вариантом, представьте, что чем больше специфических и нестандартных требований заказчик предъявляет к бухгалтеру, тем больше он готов платить. А освоить аналитику данных для управленческого учета можно всего за месяц.

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