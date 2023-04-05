Банк ВТБ отчитался о рекордном убытке в 613 млрд рублей

За 2022 год группа ВТБ получила убыток в размере 612,6 млрд рублей. Об этом пишут «РИА Новости».
«Убыток по этой МСФО отчетности по итогам 2022 года будет округленно 613 миллиардов рублей», – сообщил зампред правления банка Дмитрий Пьянов.
Для сравнения чистый убыток ВТБ в кризисный 2009 год составил 59,6 млрд рублей.
В составе заявленного убытка присоединение банка «Открытие» принесло ВТБ прибыль. В МСФО это обозначено как доход от выгодного приобретения.
В декабре 2022 года ВТБ купил 100% акций «Открытия» за 340 млрд рублей. Дмитрий Пьянов отметил, что их справедливая цена составляет почти 505 млрд рублей. В итоге разовый доход банка составил 165 млрд рублей, а органический убыток – примерно 777 млрд рублей.
Ранее банк ВТБ вместе с 10 банками попал под блокирующие санкции США.