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Банк ВТБ отчитался о рекордном убытке в 613 млрд рублей

Несмотря на выгодное приобретение банка «Открытие», отчетность компании по МСФО вышла с рекордным убытком.

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За 2022 год группа ВТБ получила убыток в размере 612,6 млрд рублей. Об этом пишут «РИА Новости».

«Убыток по этой МСФО отчетности по итогам 2022 года будет округленно 613 миллиардов рублей», – сообщил зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

Для сравнения чистый убыток ВТБ в кризисный 2009 год составил 59,6 млрд рублей.

В составе заявленного убытка присоединение банка «Открытие» принесло ВТБ прибыль. В МСФО это обозначено как доход от выгодного приобретения.

В декабре 2022 года ВТБ купил 100% акций «Открытия» за 340 млрд рублей. Дмитрий Пьянов отметил, что их справедливая цена составляет почти 505 млрд рублей. В итоге разовый доход банка составил 165 млрд рублей, а органический убыток – примерно 777 млрд рублей.

Ранее банк ВТБ вместе с 10 банками попал под блокирующие санкции США.

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