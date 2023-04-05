Экономические преступления

Организаторам финансовой пирамиды в Краснодаре вынесли приговор

Псевдоинвестиционный фонд похитил у населения больше 137 млн рублей.

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В Краснодаре суд признал 10 жителей Кубани и Адыгеи виновными в организации финансовой пирамиды. Об этом сообщается на сайте МВД.

С марта 2013 по июль 2014 года подсудимые похитили более 137 млн рублей.

Деньги собирали под предлогом инвестиций в высокодоходные операции. Полученные средства никуда не направлялись, а псевдоинвестционный фонд в 2014 году прекратил выплачивать проценты.

Главный организатор скрылся от следствия. Суд приговорил трех подельников к лишению свободы на восемь лет, а остальные семь сотрудников финансовой пирамиды получили по 6 лет условно.

Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму больше 55 млн рублей.

Ранее мы писали, что за организацию финансовых пирамид предложили ужесточить наказание до 12 лет лишения свободы.

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