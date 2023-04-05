Социальный вычет

В Думу снова внесли проект об увеличении соцвычета по НДФЛ по мотивам выступления Путина

Социальный налоговый вычет на обучение детей повысят с 50 до 110 тыс. рублей.

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В феврале Владимир Путин анонсировал такое повышение. Тогда же проект с такой нормой внесла в Госдуму депутат Нина Останина.

Сегодня аналогичные поправки в НК РФ снова внесены в Думу. Среди авторов проекта – Вячеслав Володин, Сергей Миронов, Геннадий Зюганов, Леонид Слуцкий.

Также увеличение будет для общей суммы соцвычета (на свое обучение, лечение, фитнес) – со 120 до 150 тыс. рублей.

Кроме того, поправки хотят внести в норму по формированию первоначальной стоимости ОС с коэффициентом 1,5. Сейчас она действует для искусственного интеллекта.

Такая же льгота будет для российского высокотехнологичного оборудования.

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