Инвестиции

Акции ВТБ упали на 4,3% после публикации отчетности компании

Инвесторы не получат дивиденды, даже если в 2023 году у компании будет все хорошо с прибылью.

Версия для печати

5 апреля 2023 года на Московской бирже акции ВТБ упали на 4,3%, до 1,95 коп. за штуку. Об этом пишет «Интерфакс».

Такие колебания произошли после публикации отчетности по МСФО, где компания зафиксировала рекордный убыток в 613 млрд рублей.

«В 2023 году по итогам 2022 года с учетом убыточного прошлого года никаких ожиданий по дивидендам не должно быть», – сообщил зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Менеджмент ВТБ будет рекомендовать банку не выплачивать дивиденды и за 2023 год, даже если у компании будет прибыль. Все средства пойдут на восстановление капитала.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
ГК РФ

Умер директор-единственный учредитель. До оформления наследства право собственности у доверительного управляющего?

Пока наследники еще не вступили в наследство, можно ли в ООО выплачивать зарплату, увольнять и принимать персонал? Без лица, имеющего право действовать без доверенности от имени ООО, нельзя ни сдать отчетность, ни выплатить зарплату, так как нужны подписи и приказы, распорядительные документы.

Читать еще