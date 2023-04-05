Акции ВТБ упали на 4,3% после публикации отчетности компании

5 апреля 2023 года на Московской бирже акции ВТБ упали на 4,3%, до 1,95 коп. за штуку. Об этом пишет «Интерфакс».

Такие колебания произошли после публикации отчетности по МСФО, где компания зафиксировала рекордный убыток в 613 млрд рублей.

«В 2023 году по итогам 2022 года с учетом убыточного прошлого года никаких ожиданий по дивидендам не должно быть», – сообщил зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Менеджмент ВТБ будет рекомендовать банку не выплачивать дивиденды и за 2023 год, даже если у компании будет прибыль. Все средства пойдут на восстановление капитала.