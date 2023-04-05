УК РФ

😱Госдума согласилась сажать в тюрьму за фальшивые налоговые декларации. Проблемы липовых уточненок больше не будет?

За сбыт и представление в ФНС заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций будет грозить до семи лет лишения свободы.

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😱Госдума согласилась сажать в тюрьму за фальшивые налоговые декларации. Проблемы липовых уточненок больше не будет?
Иллюстрация: pressfoto/freepik

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который вводит уголовную ответственность за сбыт и представление в ФНС заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций. Об этом пишет «ТАСС».

В Уголовный кодекс добавят новую статью 173.3 («Сбыт и (или) представление в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций»).

Наказание по новой статье будет зависеть от размера ущерба.

Если заведомо подложные счета-фактуры и налоговые декларации принесли крупный вред, то нарушителей оштрафуют от 100 до 300 тыс. рублей. Также предусмотрены принудительные работы или лишение свободы на срок до четырех лет.

Самое строгое наказание до семи лет лишения свободы грозит за причинение особо крупного ущерба организованной группой.

Счета-фактуры и налоговые декларации будут признаны подложными, если они:

  • оформлены с привлечением подставных лиц,
  • содержат заведомо ложные сведения о выполнении работ, оказании услуг, передаче прав или об отгрузке товаров.

Наказание получат и те, кто незаконно использует чужие персональные данные в таких документах.

Пока законопроект проходит следующие чтения, мы спросили эксперта, что даст этот законопроект в борьбе с липовыми декларациями.

– На мой взгляд такая конструкция позволит привлекать к уголовной ответственности не только поставщиков «бумажного НДС», но и налогоплательщиков, в том числе не пользующихся их услугами, – считает адвокат, управляющий партнер АБ «Китсинг и партнеры» Владимир Китсинг. – Поскольку формулировка «декларации признаются подложными... если они содержат заведомо ложные сведения...» позволяет признать подложной декларацию в том случае, если указанные в счете-фактуры товары не поставлялись, работы не выполнялись, услуги не оказывались. А это происходит, если договор исполняет не та компания, которая указана в договоре/счёте-фактуры. Ведь по сути это сейчас содержится в диспозиции ст.199 УК РФ «включение в налоговую декларацию заведомо ложных сведений».

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