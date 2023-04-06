Государственные ведомства

Пенсионный фонд получил рекордный профицит в 1,1 трлн рублей

В 2022 году власти ожидали дефицит бюджета ПФР в размере 122,4 млрд рублей.

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ПФР закрыл 2022 год с рекордным профицитом в 1,1 трлн рублей. Об этом пишет «РБК».

Достичь таких показателей удалось из-за того, что трансферт из госбюджета вырос на 70% до 6,17 трлн рублей.

Увеличение трансферта связано с большими расходами на пенсии и другие выплаты. В 2022 году ПФР начал выплачивать 16 пособий и иные меры поддержки.

Доходы пенсионного фонда в 2022 году выросли на 24,4% по сравнению с изначально утвержденным в 2021 году планом. ПФР получил 12,48 трлн рублей.

Расходы фонда также выросли до 11,37 трлн рублей, на 12% относительно плана.

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