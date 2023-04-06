Доллар продолжает расти. Курс поднялся уже выше 80 рублей

Впервые с 18 апреля 2022 года курс доллара на Московской бирже вырос больше 80 рублей. Это следует из данных биржи.
Рубль стал дешеветь по отношению к доллару, евро и юаню.
6 апреля 2023 года курс евро вырос до 87,5 рубля, а юаня – до 11,63 рубля.
На Мосбирже доллары, евро и юани начали дорожать по отношению к рублю.
Впервые с 18 апреля 2022 года курс доллара на Московской бирже вырос больше 80 рублей. Это следует из данных биржи.
Рубль стал дешеветь по отношению к доллару, евро и юаню.
6 апреля 2023 года курс евро вырос до 87,5 рубля, а юаня – до 11,63 рубля.
Если страховые взносы за работников в каком-то месяце оказались больше, чем взносы за последний квартал, налоговики заподозрят неладное.
Индивидуальные предприниматели на патенте могут уменьшить его стоимость на сумму обязательных взносов. Однако при этом им нужно учитывать новое правило, вступившее в силу с 01.01.2023.
На Мосбирже доллары, евро и юани начали дорожать по отношению к рублю.
Бизнес в России в 2022 году закрывался чаще, чем открывался. Рынок за год покинули почти 280 тысяч организаций. Многие из этих предприятий погубили финансовые ошибки. Однако фатального исхода можно было бы избежать. Рассказываем о типичных ошибках, из-за которых бизнес теряет деньги.
Есть абсурд, а есть российские законы. И они — круче любого абсурда.
Предлагается добровольных участников СВО освобождать от уголовной ответственности (законопроект № 329181-8).
В перечень необлагаемых НДС операций (статья 149 НК РФ) внесены изменения, которые пока не отражены в порядке заполнения декларации по НДС. Для новых необлагаемых операций нет кодов. ФНС довела их письмом.
В 2022 году власти ожидали дефицит бюджета ПФР в размере 122,4 млрд рублей.
Чем эти HRы вообще там занимаются...
Чаще всего на работу принимают мигрантов из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Их берут на позиции, которые не требуют специальных знаний.