Доллар продолжает расти. Курс поднялся уже выше 80 рублей

Впервые с 18 апреля 2022 года курс доллара на Московской бирже вырос больше 80 рублей. Это следует из данных биржи.

Рубль стал дешеветь по отношению к доллару, евро и юаню.

6 апреля 2023 года курс евро вырос до 87,5 рубля, а юаня – до 11,63 рубля.