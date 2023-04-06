Курсы валют

Доллар продолжает расти. Курс поднялся уже выше 80 рублей

На Мосбирже доллары, евро и юани начали дорожать по отношению к рублю.

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Доллар продолжает расти. Курс поднялся уже выше 80 рублей

Впервые с 18 апреля 2022 года курс доллара на Московской бирже вырос больше 80 рублей. Это следует из данных биржи.

Рубль стал дешеветь по отношению к доллару, евро и юаню.

6 апреля 2023 года курс евро вырос до 87,5 рубля, а юаня – до 11,63 рубля.

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