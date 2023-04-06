Маркетплейсы

Wildberries сделал канал для Роспотребнадзора, чтобы моментально рассматривать все жалобы

Теперь маркетплейс будет отвечать на жалобы не в течение дня, а сразу после их поступления.

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Маркетплейс Wildberries создал специальный канал для Роспотребнадзора, в котором будут рассматривать все жалобы не в течение дня, а в момент поступления. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на представителя компании Петра Аракчеева.

«Мы создали определенную многоуровневую систему, по которой мы можем рассматривать жалобы внутри компании, не доводя их до Роспотребнадзора или до суда», – заявил Петр Аракчеев.

Также маркетплейс запустил новый инструмент – чат с продавцом. Теперь покупатели будут задавать вопросы о товарах напрямую. Это снизит процент возврата вещей, которые не подошли.

Ранее у компании Wildberries произошел конфликт с владельцами ПВЗ, которые не согласились на штрафы за якобы подмену товаров.

Госведомства продолжают разбираться в этой ситуации.

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