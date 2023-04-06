Банки

Банки смогут выдавать кредиты в мобильных офисах

В передвижных офисах банки будут обслуживать жителей отдаленных и малонаселенных территорий.

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Центробанк упростил для банков процедуру открытия передвижных пунктов кассовых операций. Такие подразделения теперь будут называться «мобильный офис». Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Мобильные офисы должны расширить географию предоставления банковских услуг. Они смогут охватить отдаленные и малонаселенные регионы, а также работать в зонах чрезвычайных ситуаций, считют в ЦБ.

С 1 октября 2023 года в мобильных офисах банки смогут выдавать кредиты, совершать переводы (даже без открытия банковского счета), проводить кассовое обслуживание и предоставлять компаниям услуги инкассации.

ЦБ снял требования по минимальной численности сотрудников в мобильном офисе.

Банкам не нужно дополнительно переименовывать свои передвижные пункты.

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