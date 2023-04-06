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Больше 40 млн человек получили медицинский полис на Госуслугах

Теперь можно не носить с собой бумажный полис и показывать в поликлиниках электронный документ.

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За первые три месяца 2023 года электронный полис на Госуслугах получили более 40 млн человек. Об этом сообщается на сайте Минцифры.

В начале января 2023 года Минцифры объявило, что на Госуслугах теперь можно сделать электронный полис ОМС.

После оформления показывать бумажный документ в поликлиниках больше не нужно. Для оформления нужна подтвержденная учетная запись на Госуслугах. 

Во время онлайн-записи к врачу данные полиса автоматически подтянутся из личного кабинета на Госуслугах. В регистратуре можно показать электронный полис на экране смартфона.

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