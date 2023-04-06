Чистый убыток Альфа-банка составил 117,1 млрд рублей

За 2022 год Альфа-банк получил чистый убыток по РСБУ в размере 117,1 млрд рублей. Годом ранее у банка была чистая прибыль 136,6 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В первой половине 2022 года банк зафиксировал разовый убыток в связи с тем, что часть активов в иностранной валюте была заморожена, кроме того, валютная переоценка оказала влияние на финансовый результат и отчетность по РСБУ», – сообщили в Альфа-банке.

В январе-феврале 2023 года банк заработал 26,1 млрд рублей, что на 70% превышает результат 2021 года.

В 2022 году на потери от операций с финансовыми активам пришлось 27,8 млрд рублей. Годом ранее по этому параметру банк получил доход в 27,4 млрд рублей.

Объем собственных средств банка упал на 17,4% до 569,5 млрд рублей.

За 2022 год банк увеличил активы на 3,6% до 5 трлн рублей. Кредитный портфель остался без заметных изменений.

Средства клиентов на счетах выросли на 7,3% – сейчас в Альфа-банке хранится 4,94 трлн рублей.