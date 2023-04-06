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Маркетплейсы

Огненный форум по интернет-торговле стартует в Москве летом. Вот причины на него пойти

Если коротко: сможете найти новых партнеров и подрядчиков, расширить бизнес, познакомиться с крутыми экспертами и заявить о своем бренде.

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Выставка технологий для интернет-торговли и ритейла ECOM Expo 23 пройдет в Москве 7-8 июня 2023 года.

Это выставка для всех представителей электронной торговли: топ-менеджеров, интернет-магазинов, ритейлеров и селлеров.

✅Сможете познакомиться с передовыми технологиями в отрасли.

✅Лучше изучите и поймете рынок, узнаете больше о конкурентах. А это 250+ компаний с технологиями для сфер интернет-торговли.

✅Сможете найти деловых партнеров и масштабировать бизнес по итогам.

Уже хочу узнать больше

Что ждать на выставке?

Будет бизнес-программа (бесплатно) и отраслевые конференции (оплачиваются отдельно).

В бизнес-программе выступят представители крупных ecom-компаний в потоках: маркетинг, маркетплейсы, бизнес-процессы, информационные технологии и совмещённый поток.

На отраслевых конференциях эксперты расскажут о практических решениях в разных направлениях ecommerce и детально рассмотрят этапы управления интернет-магазином.

Регистрируйтесь до 7 апреля и получите бонус – все презентации бизнес-программы на ECOM Expo'22.

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