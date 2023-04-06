Налоговая начала помогать рассчитываться с долгами

ФНС запустила площадку реструктуризации долга, на которой должники, кредиторы или инвесторы вместе с экспертами из налоговой будут искать оптимальные способы рассчитаться с долгами. Об этом сообщается на сайте ФНС.

«Нам важно помочь бизнесу, попавшему в тяжелую экономическую ситуацию, восстановить платежеспособность и не допустить его банкротство», – сказано в сообщении.

Обратиться за помощью могут индивидуальные предприниматели и юридические лица, у которых есть задолженность перед кредиторами или бюджетом, либо появилась угроза возникновения долга.

Специалисты проанализируют все возможные способы пересмотра долговых обязательств, ускорят подготовку документов для реструктуризации, а также помогут наладить контакт с кредиторами.

Чтобы получить помощь в реструктуризации долга, нужно заполнить заявку. Затем специалисты в течение 10 дней предложат способы восстановления платежеспособности и организуют рабочую встречу должника с заинтересованными лицами.