СМС-уведомления в Райффайзенбанке будут стоит 199 рублей

С 1 мая 2023 года Райффайзенбанк повысит стоимость СМС-уведомлений. Об этом сообщается в телеграм-канале банка.

«С 1 мая 2023 года изменится стоимость услуги „Уведомления об операциях“. Данный сервис позволяет получать уведомления о совершенных покупках и не влияет на получение уведомлений для подтверждения операций», – сказано в сообщении.

Услуга «Только смс» будет стоит 199 рублей в месяц. За тариф «пуши и иногда смс» нужно заплатить 99 рублей. Одни пуш-оповещения останутся бесплатными.

Если пуш-уведомление не пришло из-за отсутствия связи, смс будет приходить только для списаний со счета свыше 1 тыс. рублей. Такие правила будут действовать уже с 10 апреля 2023 года.

Изменения тарифов не повлияют на зарплатных клиентов.

С учетом повышения цен, оповещения от Райффайзенбанка будут одними из самых дорогих. Для сравнения, Сбербанка списывает за уведомления 70 рублей каждый месяц, а ВТБ – 79 рублей.