Распоряжаться инвестициями населения смогут только финансовые организации. Это надо для борьбы с пирамидами

Круг компаний, которые могут привлекать инвестиции населения, снизят. Это право будет только у финансовых организаций. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на зампреда ЦБ Германа Зубарева.

«В целях противодействия финансовым пирамидам, правом на публичное привлечение средств граждан в качестве инвестиций будут обладать только финансовые организации, поднадзорные Банку России», – заявил Герман Зубарев.

По действующему закону привлекать инвестиции может любое юридическое лицо.

Сейчас Центробанк готовит изменения в 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». Затем эти предложения поступят в Госдуму.

Недавно на «Клерке» писали, что за организацию финансовых пирамид предложили лишать свободы на срок до 12 лет.