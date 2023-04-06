Инвестиции

Распоряжаться инвестициями населения смогут только финансовые организации. Это надо для борьбы с пирамидами

Центробанк собирается ограничить доступ компаний к привлечению инвестиций для борьбы с финансовыми пирамидами.

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Круг компаний, которые могут привлекать инвестиции населения, снизят. Это право будет только у финансовых организаций. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на зампреда ЦБ Германа Зубарева.

«В целях противодействия финансовым пирамидам, правом на публичное привлечение средств граждан в качестве инвестиций будут обладать только финансовые организации, поднадзорные Банку России», – заявил Герман Зубарев.

По действующему закону привлекать инвестиции может любое юридическое лицо.

Сейчас Центробанк готовит изменения в 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». Затем эти предложения поступят в Госдуму.

Недавно на «Клерке» писали, что за организацию финансовых пирамид предложили лишать свободы на срок до 12 лет.

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