6-НДФЛ

Раздел 1 формы 6-НДФЛ заполняют по периодам с 23 по 22 число

Данные в разделе 2 формы 6-НДФЛ идут за календарный месяц, а в разделе 1 – по периодам исчисления НДФЛ (с 23 числа одного месяца по 22 число другого месяца). И этот порядок не зависит от способа уплаты налога (платежками-01 или 02).

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Вопрос задала подписчица нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

Речь идет о строках 021 – 023.

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Бухгалтера смутило, что оплата налога шла не через ЕНП+уведомления, а сразу платежными поручениями со статусом 02.

Но это не играет роли при заполнении 6-НДФЛ. 

В отчете за 1 квартал 2023 году будут такие данные:

  • в строке 021 – НДФЛ с выплат за период с 01.01.2023 по 22.01.2023;
  • в строке 022 – НДФЛ с выплат за период с 23.01.2023 по 22.02.2023;
  • в строке 023 – НДФЛ с выплат за период с 23.02.2023 по 22.02.2023.

6-НДФЛ сдайте не позднее 25 апреля. Мы собрали все формы, которые нужно сдать за квартал и уточнили, что изменилось.

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