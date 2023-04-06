Раздел 1 формы 6-НДФЛ заполняют по периодам с 23 по 22 число

Вопрос задала подписчица нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».
Речь идет о строках 021 – 023.
Бухгалтера смутило, что оплата налога шла не через ЕНП+уведомления, а сразу платежными поручениями со статусом 02.
Но это не играет роли при заполнении 6-НДФЛ.
В отчете за 1 квартал 2023 году будут такие данные:
- в строке 021 – НДФЛ с выплат за период с 01.01.2023 по 22.01.2023;
- в строке 022 – НДФЛ с выплат за период с 23.01.2023 по 22.02.2023;
- в строке 023 – НДФЛ с выплат за период с 23.02.2023 по 22.02.2023.
6-НДФЛ сдайте не позднее 25 апреля. Мы собрали все формы, которые нужно сдать за квартал и уточнили, что изменилось.