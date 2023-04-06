У банков дефицит юаней. Это из-за того, что валюта не поступает в страну

Банки закупили у ЦБ сразу 2,8 млрд юаней. Это довольно большая сумма, пишут «Ведомости».

Между тем, в банках довольно серьезный дефицит валюты – и ЦБ продлил ограничение на ее снятие. Валюта попросту не поступает в страну, поэтому и дефицит.

«Более того, дружественные государства или нейтральные не приветствуют обращение своей валюты денежной наличной за границей», сообщил первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин.

Юань стал очень популярной валютой в России: недавно на «Клерке» писали, что сделок с ним заключают больше, чем с долларом.