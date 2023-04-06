Валютный рынок

У банков дефицит юаней. Это из-за того, что валюта не поступает в страну

Центробанк продлил ограничения на снятие валюты до 9 сентября 2023 года. Дефицит валюты в баках касается и долларов с евро, и юаней.

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Банки закупили у ЦБ сразу 2,8 млрд юаней. Это довольно большая сумма, пишут «Ведомости».

Между тем, в банках довольно серьезный дефицит валюты – и ЦБ продлил ограничение на ее снятие. Валюта попросту не поступает в страну, поэтому и дефицит.

«Более того, дружественные государства или нейтральные не приветствуют обращение своей валюты денежной наличной за границей», сообщил первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин.

Юань стал очень популярной валютой в России: недавно на «Клерке» писали, что сделок с ним заключают больше, чем с долларом.

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