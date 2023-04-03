Юань становится все более популярной валютой в России. За месяц с ним заключили на 18% больше сделок, чем с долларом

В марте оборот торгов парой «юань-рубль» превысил 2 трлн руб. против 1,693 трлн в паре «доллар-рубль», посчитали аналитики «Vpost Media». Разница с февралем – 18%.

Это связано как с политикой Центробанка, так и с глобальными политическими причинами, на которые Центробанк ориентируется.

А от ЦБ вертикаль идет и в сами банки. Бизнес рассчитывается с поставщиками в юанях, банки открывают клиентам счета и вклады в юанях и активно рекламируют это.

Недавно свои такие вклады рекламировал Сбер, ВТБ поднял ставки по вкладам в юанях – и таких примеров масса.

Юань быстро обогнал евро на рынке сбережений. Об этом недавно писали на «Клерке».