Уплаченные в марте взносы за март идут в расходы по УСН в апреле

Если они уплачены в апреле (то есть, строго в срок и не раньше), то проблем не возникает – эти взносы войдут в расходы 2 квартала.

Но как быть, если взносы за март были уплачены в марте? Раньше 1С автоматически ставила их в расходы. Теперь с этим проблема.

Ее обсуждают подписчики нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

Уведомление на взносы за март не подают. Вместо него будет РСВ.

Срок уплаты взносов – 28 апреля и 1С признает их уплаченными на эту дату (когда ЕНП зачитывается в счет их уплаты).

Аналогичная проблема у бухгалтеров с торговым сбором. Даже если он фактически уплачен в марте, фиксация его уплаты происходит 28 апреля.

Коллеги полагают, что проблема может быть не только с 1С, но и со стороны налоговиков при камеральной проверке. Ведь они тоже будут считать, что уплаченные в марте взносы и торговый сбор – уплачены не в марте, а в апреле.

В этом случае может помочь заявление о зачете, но сдавать его надо было в 1 квартале. По нему мартовский платеж мог быть зарезервирован до 28 апреля.

Впрочем, есть и другое мнение.

Никакие заявления не нужны и можно смело включать в расходы взносы, если они уплачены и сальдо ЕНС положительное, считают коллеги.

Официальных разъяснений от ФНС и Минфина на этот счет пока нет.

А что вы думаете по этому поводу?