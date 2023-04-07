Пошли проблемы с оплатой больничных из-за отмены справки 182н

С такой жалобой обратился в Роструд пользователь портала «Онлайнинспекция.рф».

Бухгалтер на новой работе не знает зарплату нового сотрудника за два предыдущих года и просит справку 182н.

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Но не все бывшие работодатели откликнулись на просьбу выдать такую справку. Дело в том, что с 2023 года ее отменили.

Бывший работодатель отправляет сотрудника за этими сведениями в СФР, а СФР – к работодателю. Круг замкнулся, а человек остался без нормальных больничных.

Роструд пояснил, что с 01.01.2023 отменена обязанность выдавать справки о зарплате 182н.

Сведения о выплатах предыдущих работодателей должен сообщать Фонд пенсионного и социального страхования.

Минтруд также утверждает, что для расчета больничного бухгалтеры будут получать данные из СФР.

Но на практике эта теория не очень работает и страдают люди, которые сменили место работы.

А как вы считаете больничные без справок 182н?