Банки

ЦБ уже восемь месяцев не отзывает лицензии у банков. Это из-за кризиса

Такая пауза стала самой долгой с 1991 года. При этом Центробанк опять запустит плановые проверки организаций, но условия их проведения будут мягче. Банки успеют подготовиться.

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Банк России взял паузу и почти восемь месяцев не отзывает лицензии у кредитных и некредитных организаций. Об этом пишет «РБК».

Также ЦБ приостановил проведение плановых проверок, оставив только внеплановые. Эксперты считают, что регулятор перестал отзывать лицензии на фоне кризиса и санкций.

«Одновременно никто никогда в период турбулентности не занимается массовым отзывом лицензий. Сейчас по времени турбулентность продолжительная: турбулентность именно в финансовом секторе закончилась, но геополитическая обстановка достаточно сложная», – сообщил генеральный директор АКРА Михаил Сухов.

12 августа 2022 года ЦБ отозвал лицензию у Кросна-Банка, с тех пор организации принудительно не прекращали работать.

Центробанк имеет право забрать лицензию, если кредитная организация не соблюдает нормативы по капиталу и не исполняет требования кредиторов на сумму больше 100 тыс. рублей свыше 14 дней.

Остаться без лицензии могут и компании, которые предоставляют недостоверную отчетность, нарушают антиотмывочное законодательство и оказывают услуги, на которые нет разрешения.

5 апреля 2023 года заместитель руководителя главной инспекции ЦБ Надежда Костюк сообщила, что регулятор начал возвращаться к проведению плановых проверок. Но их условия будут мягче.

Центробанк будет открыто объявлять, по каким направлениям будет проверка, чтобы организации успели подготовиться и собрать документы. О проверках объявят заранее – за 30 дней до начала.

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