Мошенничество

Мошенники научились похищать деньги с карты: им достаточно только QR-кода

У клиентов банка просят прислать QR-код, чтобы якобы отменить несанкционированное снятие. ЦБ напоминает, что настоящие сотрудники банков не будут запрашивать коды.

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Центробанк выявил новую схему мошенничества: можно похитить деньги только по QR-коду, без данных карты. Об этом сообщается в телеграм-канале Банка России.

Банки предлагают снять деньги с помощью QR-кода. Получить его можно в мобильном приложении банка, где указать нужную сумму. Затем QR-код считывается сканером или банкоматом.

Эту схему решили использовать мошенники. Они звонят клиентам банка и предлагают прислать QR-код, чтобы отменить несанкционированные запросы на снятие средств. На самом деле по коду можно снять средства со счета.

«Настоящие сотрудники банков никогда не запрашивают у клиентов QR-код – не забудьте рассказать об этом близким, особенно старшего возраста», – сказано в сообщении ЦБ.

Злоумышленники рассчитывают на то, не все знакомы с особенностями работы QR-кодов.

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