НДС

⚡️Ювелиров с выручкой до 15 млн рублей хотят освободить от НДС

Продажа ювелирных изделий как вид бизнеса с 2023 года утратила право на УСН. Теперь ювелирный бизнес должен применять ОСНО. Но для них хотят ввести преференцию.

Версия для печати

Порог дохода для освобождения от НДС, который сейчас составляет 2 млн рублей, хотят повысить до 15 млн рублей. Но не для всех, а только для ювелирного бизнеса.

Законопроект с такой поправкой в статью 145 НК РФ разработали депутаты Республики Саха (Якутия). Документ есть в распоряжении «Клерка».

Авторы проекта считают, что он нужен, чтобы нивелировать негативные последствия после отмены УСН и ПСН для ювелирного бизнеса.

Но Минфин идею пока принимает «в штыки».

– Для ювелиров это вопрос выживания. А для Минфина это вопрос 1-2 млрд налогов, – говорит Петр Слизкий, советник по правовым вопросам, АНО ДПО «УРАЛЬСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЦЕНТР».

Кстати, недавно в Минфин поступило предложение поднять лимит для освобождения с 2 млн до 10 млн рублей для всех. Но Минфин не поддержал такую идею.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Электронные подписи

Получение ЭЦП ИП в 2023 году

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – это набор электронных цифровых символов, который позволяет подтвердить достоверность электронного документа. С 2023 года ИП обязаны сдавать заявления на зачет фиксированных взносов в электронной форме. Разберем, какая подпись нужна предпринимателю, и как ее получить.

Получение ЭЦП ИП в 2023 году
Экономика России

ФАС предлагает установить национальные индикаторы цен. Они должны помочь снизить и стабилизировать цены

Они необходимы, чтобы бизнес смог перестать обращаться к зарубежным данным и иностранным товарным индексам. Процесс формирования цен будет независимым и прозрачным, считают в ФАС.

Переход на обслуживание на аутсорсинге

💁‍♀️После аутсорсеров калейдоскоп, а не бухучет. Бухгалтеры ругают аутсорсинг, но признают, что это дело вкуса

Брать на себя учет в компании, которая перед этим была на бухаутсорсинге, бухгалтерам не очень нравится: у многих опыт отрицательный. Но может, все не так однозначно?

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Цензура в интернете

Треш-стримеров занесут в новый реестр и будут давать уголовку. В Госдуме новый проект

Депутаты Госдумы хотят запрещать доступ в интернет блогерам, которые ведут так называемые треш-стримы. Речь про прямые эфиры, в которых ведущий морально или физически издевается над собой или гостями эфира.

Кадры

На рынке труда стагнация: россияне стали реже искать новую работу

Сотрудники откликаются на вакансии других работодателей, ждут предложения, а потом на его основе предлагают улучшить условия труда у своего работодателя. Из-за дефицита на рынке труда компании готовы делать контрофферы.

Налоговая отчетность

Уточненная декларация: как избежать штрафов в 2023 году

Чтобы налоговые инспекторы не назначили штраф из-за неточностей в сданной декларации, важно суметь распознать опасную ошибку, а затем вовремя и в нужном порядке подать уточненку. Даем полный алгоритм, в котором учтены изменения 2023 года.

Уточненная декларация: как избежать штрафов в 2023 году
Читать еще