⚡️Ювелиров с выручкой до 15 млн рублей хотят освободить от НДС

Порог дохода для освобождения от НДС, который сейчас составляет 2 млн рублей, хотят повысить до 15 млн рублей. Но не для всех, а только для ювелирного бизнеса.

Законопроект с такой поправкой в статью 145 НК РФ разработали депутаты Республики Саха (Якутия). Документ есть в распоряжении «Клерка».

Авторы проекта считают, что он нужен, чтобы нивелировать негативные последствия после отмены УСН и ПСН для ювелирного бизнеса.

Но Минфин идею пока принимает «в штыки».

– Для ювелиров это вопрос выживания. А для Минфина это вопрос 1-2 млрд налогов, – говорит Петр Слизкий, советник по правовым вопросам, АНО ДПО «УРАЛЬСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЦЕНТР».

Кстати, недавно в Минфин поступило предложение поднять лимит для освобождения с 2 млн до 10 млн рублей для всех. Но Минфин не поддержал такую идею.