Владельцы Visa и Mastercard могут купить билеты Turkish Airlines

Авиабилеты компании Turkish Airlines можно приобрести с помощью карт Visa и Mastercard, которые выпустили банки в РФ. Об этом пишут «РИА Новости».

Купить билеты для вылета из страны можно в офисе компании, а на сайте принимается оплата через платежную систему Union Pay.

«Если же рейс выполняется из Турции или другой страны, то российские карты не подойдут, необходимы турецкие или любые другие», – сообщили в авиакомпании.

Также билеты можно приобрести через различные сайты-агрегаторы, но тогда к стоимости рейса добавится комиссия посредника.

Ранее мы писали, что российские Visa и MasterCard можно использовать для оплаты билетов в авиакомпаниях Ближнего Востока.