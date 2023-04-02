Банковские карты

Российские Visa и MasterCard можно использовать для оплаты авиабилетов. Правда, пока только в авиакомпаниях Ближнего Востока

Оплату билетов на самолеты в Air Arabia и Fly Dubai проводят через Систему быстрых платежей.

Версия для печати

Чтобы оформить такой билет с помощью СБП, клиенту надо забронировать билет на сайте, а потом обратиться в техподдержку, чтобы перечислили деньги, пишут «Известия».

Среди принимающих российские карты – авиакомпании Ближнего Востока Emirates, Air Arabia и Fly Dubai. О том, что такая возможность будет, есть сведения и от Turkish Airlines.

Платежи по российскому «пластику» проходят через представителя авиакомпании в России, сообщили в Air Arabia.

Недавно на «Клерке» писали, что в России теряет популярность карточный туризм: те, кто хотел оформить Visa и MasterCard в иностранных банках, уже это сделали. Возможно, скоро у российских карт появится чуть больше возможностей.

Интернет и IT

64% россиян считают нейросети большим рывком в технологиях. Между тем, в мире начали запрещать доступ к чат-боту Chat GPT

Аналитики провели опрос среди россиян по поводу новых технологий (нейросетей, машинного обучения и т.д.) и узнали, что большая часть опрошенных считает их большим прорывом.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Банки

В СМИ ходят слухи, что пенсии могут начать выплачивать цифровым рублем. Это пока неправда

Эксперимент по запуску цифрового рубля пока только планируется, для него не готово даже законодательство. Кроме того, пока новую форму рубля не протестируют первые 13 банков, ЦБ не одобрит его введение в оборот.

Поиск работы бухгалтеров

Работодатели на этой неделе чаще ищут бухгалтеров на первичку. Вот четыре новых вакансии на «Клерке»

Вечер выходного дня - время выдохнуть, помедитировать, собраться с силами. Может быть, собраться с силами для поиска новой работы? Если да, заглядывайте в нашу подборку.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Общество

Чиновники говорят, что повестку о призыве на службу призывникам могут прислать на Госуслуги. Но в законе такого нет

Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу. На Госуслугах исчезла возможность удалить учетную запись. Казалось бы, как связаны эти два события?

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить

Бизнес-драмы, основанные на реальных событиях: топ-7 сериалов с высокими рейтингами IMDB

Загляните в мир успешных бизнесменов и их историй, основанных на реальных событиях. В этом обзоре, составленном ChatGPT специально для пользователей «Клерка», мы представляем топ-7 сериалов с высокими рейтингами IMDB, которые позволят вам познакомиться с достижениями, трудностями и взлетами и падениями в мире бизнеса.

Бизнес-драмы, основанные на реальных событиях: топ-7 сериалов с высокими рейтингами IMDB
Читать еще