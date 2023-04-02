Российские Visa и MasterCard можно использовать для оплаты авиабилетов. Правда, пока только в авиакомпаниях Ближнего Востока

Чтобы оформить такой билет с помощью СБП, клиенту надо забронировать билет на сайте, а потом обратиться в техподдержку, чтобы перечислили деньги, пишут «Известия».

Среди принимающих российские карты – авиакомпании Ближнего Востока Emirates, Air Arabia и Fly Dubai. О том, что такая возможность будет, есть сведения и от Turkish Airlines.

Платежи по российскому «пластику» проходят через представителя авиакомпании в России, сообщили в Air Arabia.

Недавно на «Клерке» писали, что в России теряет популярность карточный туризм: те, кто хотел оформить Visa и MasterCard в иностранных банках, уже это сделали. Возможно, скоро у российских карт появится чуть больше возможностей.