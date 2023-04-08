Видеохостинг Rutube готов отражать хакерские атаки на майских праздниках

Отечественный видеохостинг Rutube полагает, что взлом хакерами, который пришелся на 9 Мая 2022 года, не повторится. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на технического директора видеохостинга Ростислава Чернакова.

«Сейчас мы достаточно хорошо подготовились. Внедрены детекторы внутреннего трафика, анти-DDos системы на достаточно хорошем уровне, потому что нас атакуют буквально один-два раза в неделю. Мы это все успешно отражаем», – сообщил Ростислав Чернаков.

В мае 2022 года Rutube подвергся самой масштабной атаке за всю историю ресурса. Было поражено больше 75% баз и инфраструктуры и 90% резервных копий.

Ранее мы писали, что Rutube впервые раскрыл число зарегистрированных пользователей.