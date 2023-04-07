Проверки МСП

🔎 На выездной инспекторы запрашивают документы на дату за рамками проверки. Это законно?

В компании идет выездная проверка за 2019-2021 гг. Но инспекторы запрашивают документы, среди которых сведения о запасах, справки об имуществе по состоянию на 31 декабря 2022 года.

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Инспекторов интересует также дебиторка и кредиторка. Вот пользователь Клерк.Консультации, в компании которого, идет ВНП, прислал запрос:

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«Если говорить коротко, то чиновники считают, что имеют право требовать документы за любой период. И нередко арбитры их поддерживают», – отвечает эксперт сервиса Александр Анищенко.

Можно отказать и эти документы не представлять, написать возражения. Но после этого, наверняка, компанию оштрафуют по статье 126 НК.

А если пойти в арбитраж, то там будут решать, имели налоговики право требовать документы или нет.

Но исход предсказать трудно: судьи к требованиям налоговиков относятся более чем лояльно.

Вы тоже можете задать свои вопросы нашим экспертам. Для этого подключите консультации в рамках Клерк.Премиум и задавайте любые вопросы без лимита.

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