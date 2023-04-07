📌 Смотрите, что нового вам предлагает Клерк.Премиум

А вот, что новенького появилось, смотрите сами:
- Разборы
Проверки ККТ в 2023 году: виды, правила
Нулевая отчетность за 1 квартал 2023: перечень и состав отчетных форм
Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в марте 2023 года
- Обучение. Смотрите топовые вебинары и онлайн-курсы
Как уменьшить УСН и патент на страховые взносы - 2023
«Секреты» экономии налогов от ФНС
И куда же без адвокатской классики:
- Личные консультации
Как привыкли: без лимитов, задавайте сколько требуется.
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