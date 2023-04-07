Вебинары для бухгалтеров

📌 Смотрите, что нового вам предлагает Клерк.Премиум

Клерк-Премиум – это как всегда полезные экспертные материалы, актуальные онлайн-курсы и личные консультации.

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А вот, что новенького появилось, смотрите сами:

  • Разборы

Проверки ККТ в 2023 году: виды, правила

Нулевая отчетность за 1 квартал 2023: перечень и состав отчетных форм 

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в марте 2023 года

  • Обучение. Смотрите топовые вебинары и онлайн-курсы

Как уменьшить УСН и патент на страховые взносы - 2023 

Защита персональных данных

«Секреты» экономии налогов от ФНС

И куда же без адвокатской классики:

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  • Личные консультации

Как привыкли: без лимитов, задавайте сколько требуется.

Подключайте Клерк.Премиум на комфортный срок. Есть подарки.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Пенсии

Как накопить себе на пенсию: обзор финансовых инструментов

В наше время иметь накопления на будущую пенсию не роскошь, а жизненная необходимость. Согласно последним исследованиям более половины граждан нашей страны не рассчитывают на государство, а самостоятельно формируют накопления при помощи разных финансовых инструментов: индивидуального пенсионного плана, ИИС, инвестиционное страхования жизни. В чем их особенности, и какой инструмент выбрать?

Как накопить себе на пенсию: обзор финансовых инструментов
Транспортный налог

🚘Как считать транспортный налог, если авто переводят из одной обособки в другую? ФНС объяснила правила

Транспортный налог идет в бюджет по месту нахождения транспортных средств. Но место регистрации может поменяться. Например, если автомобиль перерегистрируют на другую обособку.

Последние мероприятия для бухгалтеров

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Психология для бухгалтера

Про то, что скрывают авансовые отчеты

Читайте отрывок из книги про будни бухгалтера, где собраны офисные истории и разные герои. Это история, в которой вы можете узнать себя или своих коллег. Все герои вымышлены, все совпадения случайны.

Про то, что скрывают авансовые отчеты

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

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Бухгалтеры

Работает, чтобы жить, а не живет, чтоб работать. Слушает рэп и любит быть в центре бухгалтерских событий. Интервью недели в «Трибуне»

Что называется, угадайте эксперта :) Мы поговорили с одним из самых популярных наших блогеров, Сергеем Верещагиным. И он оказался таким крутым, что мы сами в шоке, хотя много лет его знаем.

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