📌 Смотрите, что нового вам предлагает Клерк.Премиум

В наше время иметь накопления на будущую пенсию не роскошь, а жизненная необходимость. Согласно последним исследованиям более половины граждан нашей страны не рассчитывают на государство, а самостоятельно формируют накопления при помощи разных финансовых инструментов: индивидуального пенсионного плана, ИИС, инвестиционное страхования жизни. В чем их особенности, и какой инструмент выбрать?