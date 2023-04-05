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- Нулевая отчетность за 1 квартал 2023: перечень и состав отчетных форм
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Нулевая отчетность за 1 квартал 2023: перечень и состав отчетных форм
В определенных случаях отчетность организаций и ИП не содержит количественно-суммовых показателей, но не всегда это означает, что отчеты сдавать не нужно. В ряде случаев представить нулевую отчетность все же придется, в противном случае – штрафы.
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