Нулевая отчетность за 1 квартал 2023: перечень и состав отчетных форм

В определенных случаях отчетность организаций и ИП не содержит количественно-суммовых показателей, но не всегда это означает, что отчеты сдавать не нужно. В ряде случаев представить нулевую отчетность все же придется, в противном случае – штрафы.