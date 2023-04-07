Минтруд: чтобы запросить электронные кадровые документы, работнику достаточно неквалифицированной ЭЦП

Минтруд спросили, какая именно электронная подпись нужна в этом случае (если следовать ст. 22.3 ТК РФ).

В своем письме от 29 марта 2023 г. № 14-6/ООГ-2314 Минтруд объяснил, что если работодатель использует КЭДО в работе с сотрудниками, то работник может использовать усиленную неквалифицированую электронную подпись.

Условие, которое подчеркнули чиновники: сертификат ключа проверки такой подписи должен быть «создан в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в установленном Правительством Российской Федерации порядке».

Иными словами, НЭП создается с помощью программ криптошифрования с использованием закрытого ключа электронной подписи. Ее и нужно применять для подписания документов в кадровом ЭДО.