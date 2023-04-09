Банки

Мошенники меняют лимиты по переводам, чтобы выводить больше денег

Клиентам банков нужно блокировать карту и перенастраивать ограничения по транзакциям.

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ВТБ сообщил о новой схеме мошенников: они через личный кабинет меняют установленные клиентами лимиты на совершение операций. Об этом сказано на сайте банка.

Чтобы обналичивать крупные суммы со счетов дропперов, мошенники повышают лимит банковских клиентов по переводам.

Клиентам стоит проверять историю входов в личные кабинеты банков и при обнаружении подозрительных действий блокировать карту. Также придется перенастраивать ограничения на размеры транзакций.

МКБ и Росбанк также сообщили, что подобные мошеннические действия происходят и с их клиентами.

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