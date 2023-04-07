Маркетплейсы

Wildberries отменил штрафы за скорость приема товаров на ПВЗ

Премии за время приемки товаров тоже отменят. А это – одна из статей дохода для сотрудников.

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Маркетплейс Wildberries больше не будет штрафовать владельцев ПВЗ за несвоевременную приемку товара. Об этом сообщается в телеграм-канале «Все для WB».

С 10 апреля 2023 года компания помимо штрафов отменяет и мотивацию за скорость приемки.

Это означает, что премий – одного из источников дохода владельцев ПВЗ и их сотрудников – тоже не будет.

Собственники ПВЗ в комментариях пишут, что лучшим решением было бы отменить штрафы за рейтинг, а не за приемку. Сотрудникам и так приходится оперативно принимать товары, чтобы избежать очередей и недовольства посетителей.

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