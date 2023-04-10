Электронная отчетность

Сдавать декларации можно через сервис на сайте ФНС

На сайте ФНС есть возможность сдать декларацию в электронной форме. Но этот способ не прописан в НК РФ.

Версия для печати

То есть, решение сдавать так отчетность налогоплательщик принимает самостоятельно.

Как пользоваться этим сервисом, ФНС рассказала в письме от 30.03.2023 № ЕА-2-26/347@.

Сдача отчетов идет через сервис «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронной форме».

Сначала надо зарегистрироваться в системе «Получение идентификатора абонента».

Screenshot_297.jpg

Для этого нужна действующая электронная подпись, выданная ФНС.

При выпуске нового сертификата подписи его нужно регистрировать в системе сдачи отчетности.

Кстати, перевыпустить электронную подпись можно удаленно через личный кабинет.

Ценные бумаги

Свежие облигации: МВ Финанс (М.Видео-Эльдорадо) на размещении

Облигации М.Видео — одни из самых популярных у инвесторов, которые любят корпоративные облигации с высоким рейтингом. Третий выпуск от июля 2022 года есть в приличном количестве и у меня в портфеле, занимая самую большую долю. Доходность хорошая, рейтинг был А+, стал А… Стоп. А всё ли хорошо у М.Видео?

Свежие облигации: МВ Финанс (М.Видео-Эльдорадо) на размещении

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще