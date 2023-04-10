Сдавать декларации можно через сервис на сайте ФНС

Облигации М.Видео — одни из самых популярных у инвесторов, которые любят корпоративные облигации с высоким рейтингом. Третий выпуск от июля 2022 года есть в приличном количестве и у меня в портфеле, занимая самую большую долю. Доходность хорошая, рейтинг был А+, стал А… Стоп. А всё ли хорошо у М.Видео?