Сдавать декларации можно через сервис на сайте ФНС

То есть, решение сдавать так отчетность налогоплательщик принимает самостоятельно.
Как пользоваться этим сервисом, ФНС рассказала в письме от 30.03.2023 № ЕА-2-26/347@.
Сдача отчетов идет через сервис «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронной форме».
Сначала надо зарегистрироваться в системе «Получение идентификатора абонента».
Для этого нужна действующая электронная подпись, выданная ФНС.
При выпуске нового сертификата подписи его нужно регистрировать в системе сдачи отчетности.
Кстати, перевыпустить электронную подпись можно удаленно через личный кабинет.