Аутсорсинг

⚡⚡ От чего зависит заработок бухгалтера на аутсорсе

Глобально, заработок зависит от трех составляющих: продукта, который вы предлагаете бизнесу, трафика и продаж.

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Только на пересечении указанных трех составляющих появляются деньги.

✋ Чтобы клиент доверял, очень важно демонстрировать свою экспертность: предоставлять кейсы, давать бесплатно полезный контент, публиковать отзывы и документы о повышении квалификации, проводить аудиты новых клиентов.

А также уметь грамотно и убедительно отвечать на вопрос, почему бухгалтерские услуги нужно купить именно у вас. Сильные аргументы даем в первой главе курса о выходе из найма.

После курса вам понадобится детально проработать свой аватар, определить, с какими клиентами вы хотите работать и где они обитают. А мы расскажем, как выстроить с ними коммуникацию силами современных инструментов.

Справка, если волнуетесь, что для вас клиентов не найдется:

  • 1,2 млн новых МСП–компаний появилось в России только с начала года. Всего их в стране – 6,11 млн (данные на апрель 2023).

  • Доля ИП и самозанятых людей до 35 лет – на 42% больше в I квартале 2023-го, чем в тот же период прошлого года.

  • Доля новых ИП среди тех, кто младше 25 лет, растет – на 12% в 2022-ом.

Сложности могут возникнуть с построением воронки продаж. Но этому достаточно только обучиться.

На курсе вы узнаете, какой путь проходит клиент, чтобы попасть к вам, какие предложения подтолкнут бизнесмена к сотрудничеству. Если вы пока не зарабатываете столько, сколько хотите – какой-то из пунктов системы сбоит.

Хочу наладить систему и сделать заработок прогнозируемым и высоким

Курс длится всего один месяц. Его составляли Людмила Ганичева, Лариса Магафурова, Андрей Жильцов – это люди, которые сами построили свой экспертный бизнес и дают практические рекомендации.

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