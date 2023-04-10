⚡⚡ От чего зависит заработок бухгалтера на аутсорсе

Только на пересечении указанных трех составляющих появляются деньги.
✋ Чтобы клиент доверял, очень важно демонстрировать свою экспертность: предоставлять кейсы, давать бесплатно полезный контент, публиковать отзывы и документы о повышении квалификации, проводить аудиты новых клиентов.
А также уметь грамотно и убедительно отвечать на вопрос, почему бухгалтерские услуги нужно купить именно у вас. Сильные аргументы даем в первой главе курса о выходе из найма.
После курса вам понадобится детально проработать свой аватар, определить, с какими клиентами вы хотите работать и где они обитают. А мы расскажем, как выстроить с ними коммуникацию силами современных инструментов.
Справка, если волнуетесь, что для вас клиентов не найдется:
1,2 млн новых МСП–компаний появилось в России только с начала года. Всего их в стране – 6,11 млн (данные на апрель 2023).
Доля ИП и самозанятых людей до 35 лет – на 42% больше в I квартале 2023-го, чем в тот же период прошлого года.
Доля новых ИП среди тех, кто младше 25 лет, растет – на 12% в 2022-ом.
Сложности могут возникнуть с построением воронки продаж. Но этому достаточно только обучиться.
На курсе вы узнаете, какой путь проходит клиент, чтобы попасть к вам, какие предложения подтолкнут бизнесмена к сотрудничеству. Если вы пока не зарабатываете столько, сколько хотите – какой-то из пунктов системы сбоит.
Курс длится всего один месяц. Его составляли Людмила Ганичева, Лариса Магафурова, Андрей Жильцов – это люди, которые сами построили свой экспертный бизнес и дают практические рекомендации.