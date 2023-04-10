Налоговые требования

👉Из реестра выгодоприобретателей можно выйти. Но сложно, считает эксперт

Загадочным федеральным реестром выгодоприобретателей бизнес пугают еще с прошлого года, и увы, он уже не миф, а реальность. Но компанию все-таки могут исключить из реестра, считает Кира Гин.

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Небольшое пояснение. Федеральный реестр выгодоприобретателей – это особые списки компаний, которые составляет ФНС, разбирая схемы возможного уклонения от налогов. то своего рода досье на каждую компанию, которую налоговики заподозрили в возможных налоговых махинациях. Попавшую в реестр компанию начинают активно и с особой тщательностью проверять и контролировать. О реестре писали на «Клерке» в этой статье.

Налоговый эксперт, юрист, управляющий партнер юридической фирмы «Гин и партнеры» Кира Гин рассказала в социальных сетях, как происходит исключение компании из реестра.

«Процедура „разакцепта“ предусмотрена внутренними документами ФНС», пишет Кира.

Если вы попали в реестр, то в отношении вашего бизнеса будут:

  • присылаться налоговые требования;
  • приходить вызовы на комиссию в налоговую;
  • а дальше от вас будут ждать пояснений по установленным рискам и операциям.

Вот здесь-то и лежит ваш шанс добиться своего исключения из реестра. Эксперт советует: при подготовке пояснений пишите так, как пишут возражения на акт налоговой проверки. И конечно, максимум доказательств, подтверждающих вашу позицию.

В регламенте ФРПВ написано так:

«...если в ходе мероприятий налогового контроля будет установлено, что налогоплательщик некорректно определен в качестве предполагаемого выгодоприобретателя, он может быть исключен из ФРПВ после проведения процедуры «разакцепта».

Защищайте себя аргументированно, последовательно и опираясь на реальные документы и доказательства. И не доводите дело до выездной проверки. Если вам это удастся, из ФРПВ вашу компанию вполне могут исключить. А значит, избавить и от избыточного контроля.

Тому, как правильно отвечать на требования налоговиков, аргументированно защищаться и добиться своей правоты законным путем, эксперты «Клерка» расскажут на бесплатном вебинаре 21 апреля.

Пошагово разберем, как понять, законно требование или незаконно, как на него ответить и что обязательно указать. Записывайтесь по ссылке.

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