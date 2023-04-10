Райффайзенбанк отказался от одного из зарплатных тарифов

С 10 апреля 2023 года Райффайзенбанк закрыл архивный пакет услуг «Зарплатный». Об этом пишет «Коммерсант».

Банк продолжит оформлять зарплатные карты и подключать клиентам зарплатные тарифы. Решили отказаться только от старого пакета услуг «Зарплатный», который уже не актуален.

Ранее подключенный пакет услуг «Зарплатный» продолжит работать до истечения срока действия банковской карты.

В марте 2022 года Райффайзенбанк решил продолжить работу в РФ, несмотря на решение материнского предприятия Raiffeisen Bank International (RBI).

Ранее мы писали, что сейчас RBI решает судьбу российской дочки: Райффайзенбанк будет или продан, или выведен из международной группы (транзация spin-off), или его деконсолидируют из RBI.