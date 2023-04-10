ОСАГО

Таксистам могут вернуть часть стоимости ОСАГО за безаварийное вождение

Водители, который не нарушали таксомоторное законодательство, смогут вернуть часть затрат на оформление «автогражданки». Также ОСАГО собираются сделать краткосрочной, чтобы самозанятые таксисты были застрахованы на время работы.

Версия для печати

Общественный совет по развитию такси предложил сделать для автомобилей такси компенсацию при покупке полиса ОСАГО. Об этом пишут «Известия».

Если водитель такси по завершению страхового периода не нарушал требований таксомоторного законодательства, то ему вернут часть средств, которые он потратил на покупку полиса ОСАГО.

Также Общественный совет предлагает сделать ОСАГО для такси краткосрочным: от одних суток.

Самозанятые таксисты смогут оформить ОСАГО на время работы, а не на целый год. По общему правилу страховка оформляется сроком на один год.

В феврале 2023 года аналитический центр при правительстве уже предлагал подобную идею. Тогда компенсацию предлагали выплачивать за счет региональных бюджетов.

Сейчас не более 35% автомобилей в такси имеют ОСАГО. В 2022 году застрахованных таксистов стало на 2,4% меньше, чем в 2021 году.

Авторы инициативы считают, что компенсация стоимости ОСАГО будет стимулом оформлять страховки в сфере такси.

Личные финансы

Повышать финансовую грамотность россиян теперь будет онлайн-игра

Онлайн-игру по финансовой грамотности «МыСчитаем» презентовали властям. За успешно пройденные задания в игре будут начисляться баллы, которые потом можно будет обменять на призы от партнеров разработчиков.

Персонифицированные сведения

Персонифицированные сведения о физлицах: что поменялось

Сначала ПСФЛ надо было сдавать каждый месяц, потом уже не каждый месяц. Сначала директора без зарплаты туда не надо было включать, теперь – надо. Рассказываем о новых вводных в отношении этого отчета.

Персонифицированные сведения о физлицах: что поменялось

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Интернет и IT

Больше половины производителей электроники исключили из реестра Минпромторга. Они не соответствуют уровню «отечественности»

Из реестра исключили продукцию компаний «Рикор Электроникс», Yadro, ICL. Сейчас в списке больше 4 тысяч единиц электроники, тогда как раньше их было 7,7 тысяч.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Банки

Райффайзенбанк отказался от одного из зарплатных тарифов

Банк отказался от одного из своих архивных тарифов. Клиентов с пакетом «Зарплатный» будут обслуживать до истечения срока действия карты. Новые зарплатные карты выпустят с другим, более актуальным пакетом услуг.

Обзоры для бухгалтера

ФНС сообщает о несдаче деклараций, которые компании вообще не должны сдавать

То, что упрощенцам приходят требования о несдаче декларации по НДС, бухгалтеры уже привыкли. Это уже знакомый многим сбой в системе ФНС. Но теперь происходит обратное явление.

Хранение документов

Важный гайд по хранению документов

Каждый рабочий день наверняка приносит вам не только ценный опыт, прибыль (надеемся) и полезные деловые связи, но и новые акты, счета-фактуры, заявления на отпуск, накладные. Вроде каждый документ – это 1-2 листочка.

Важный гайд по хранению документов
Читать еще