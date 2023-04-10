Таксистам могут вернуть часть стоимости ОСАГО за безаварийное вождение

Общественный совет по развитию такси предложил сделать для автомобилей такси компенсацию при покупке полиса ОСАГО. Об этом пишут «Известия».

Если водитель такси по завершению страхового периода не нарушал требований таксомоторного законодательства, то ему вернут часть средств, которые он потратил на покупку полиса ОСАГО.

Также Общественный совет предлагает сделать ОСАГО для такси краткосрочным: от одних суток.

Самозанятые таксисты смогут оформить ОСАГО на время работы, а не на целый год. По общему правилу страховка оформляется сроком на один год.

В феврале 2023 года аналитический центр при правительстве уже предлагал подобную идею. Тогда компенсацию предлагали выплачивать за счет региональных бюджетов.

Сейчас не более 35% автомобилей в такси имеют ОСАГО. В 2022 году застрахованных таксистов стало на 2,4% меньше, чем в 2021 году.

Авторы инициативы считают, что компенсация стоимости ОСАГО будет стимулом оформлять страховки в сфере такси.