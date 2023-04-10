Банки

«Точка» обновила интернет-банк. Теперь предприниматели смогут настроить интерфейс под себя

У клиентов банка появилось множество функций, которые упростят работу с финансами.

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Точка представила новую версию интернет-банка. Предприниматели смогут кастомизировать интерфейс: настроить виджеты, быстрые действия и определить избранные сервисы на основании своих потребностей.

«В результате у нас получился такой интернет-банк, который отвечает всем запросам предпринимателей, а также даёт клиентам возможность пользоваться многочисленными сервисами Точки, которых более 50 штук, из одного интерфейса. Получить к нему доступ смогут пользователи любой платформы предыдущей версии: новое приложение придёт как обновление, вводить логин и пароль заново не придётся», – сообщил Chief Platform Owner Точки Борис Ведерников.

В новом интернет-банке появилось несколько функций:

  • вход без пароля: по отпечатку пальца или скану лица;
  • сквозная навигация, которая позволит пользователю позволит переходить из раздела в раздел, не возвращаясь на стартовую главную;
  • глобальный поиск сразу по всему интернет-банку;
  • новая лента истории, в которой появился «умный поиск». Это поможет быстро найти нужный инструмент интернет-банка из истории поисковых запросов;
  • персонализация – возможность добавить только нужные виджеты, быстрые действия и избранные сервисы.

Раньше у «Точки» было две версии интернет-банка: одна для малого бизнеса, другая – для среднего и крупного. Новый интерфейс стал единым и универсальным.

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