Цифровой рубль

Глава Центробанка: цифровые рубли не заменят и не отменят наличные

ЦБ развивает как наличные, так и безналичные деньги. Цифровой рубль – это только одно из средств для расчета.

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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина опровергла слухи о выплате пенсий только в цифровых рублях. Об этом пишет «RG.RU».

«Это абсолютная неправда. Цифровой рубль ничего не отменяет и не заменяет, он дополняет. Это еще один из способов расчета», – сообщила Эльвира Набиуллина.

Также глава ЦБ добавила, что владельцы электронных кошельков смогут совершать любые операции с цифровых рублем в приложении любого банка. Переводы таких средств будут бесплатными.

С 1 апреля 2023 года Центробанк запустил пилотный проект по операциям с цифровым рублем. В нем участвуют 13 банков.

Ранее мы писали, что глава Минфина Антон Силуанов был бы не против получать зарплату цифровыми рублями.

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