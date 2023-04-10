Как в 2023 году возмещать НДС из бюджета

Как только закончится камералка у налоговиков будет семь рабочих дней, чтобы принять решение о возмещении.

Учитывайте, что налоговики могут: истребовать у компании документы, которые подтверждают право на вычет по статье 172 НК;

запросить пояснения;

затребовать документы, подтверждающие право на льготу.

Если вы плаваете в НДС, разберитесь, наконец, в этом налоге. В этом онлайн-курсе налоговый консультант Анна Беляева разбирает ситуации по НДС на понятных примерах.

Если в декларации нашли ошибки, инспекторы примут решение о возмещении, частичном возмещении или отказе вместе с решением по проверке (п. 3 ст. 176 НК).

Сумма возврата увеличит сальдо ЕНС. Положительное сальдо на ЕНС можно вернуть на свой расчетный счет по заявлению.

Если заявление о распоряжении не подавать, то положительное сальдо будет числиться на ЕНС, пока его автоматически не зачтут в счет погашения налогов и взносов, по которым наступил срок уплаты.