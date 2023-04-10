НДС

Как в 2023 году возмещать НДС из бюджета

Порядок возмещения НДС стал проще. Чтобы заявить возмещение НДС в общем порядке, достаточно представить в инспекцию декларацию, в которой вычеты превышают исчисленный налог.

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Как только закончится камералка у налоговиков будет семь рабочих дней, чтобы принять решение о возмещении.

Учитывайте, что налоговики могут:

  • истребовать у компании документы, которые подтверждают право на вычет по статье 172 НК;

  • запросить пояснения;

  • затребовать документы, подтверждающие право на льготу.

Если вы плаваете в НДС, разберитесь, наконец, в этом налоге. В этом онлайн-курсе налоговый консультант Анна Беляева разбирает ситуации по НДС на понятных примерах.  

Если в декларации нашли ошибки, инспекторы примут решение о возмещении, частичном возмещении или отказе вместе с решением по проверке (п. 3 ст. 176 НК).

Сумма возврата увеличит сальдо ЕНС. Положительное сальдо на ЕНС можно вернуть на свой расчетный счет по заявлению.

Если заявление о распоряжении не подавать, то положительное сальдо будет числиться на ЕНС, пока его автоматически не зачтут в счет погашения налогов и взносов, по которым наступил срок уплаты.

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