Как в 2023 году возмещать НДС из бюджета

Как только закончится камералка у налоговиков будет семь рабочих дней, чтобы принять решение о возмещении.
Учитывайте, что налоговики могут:
истребовать у компании документы, которые подтверждают право на вычет по статье 172 НК;
запросить пояснения;
затребовать документы, подтверждающие право на льготу.
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Если в декларации нашли ошибки, инспекторы примут решение о возмещении, частичном возмещении или отказе вместе с решением по проверке (п. 3 ст. 176 НК).
Сумма возврата увеличит сальдо ЕНС. Положительное сальдо на ЕНС можно вернуть на свой расчетный счет по заявлению.
Если заявление о распоряжении не подавать, то положительное сальдо будет числиться на ЕНС, пока его автоматически не зачтут в счет погашения налогов и взносов, по которым наступил срок уплаты.