Проверка контрагентов

Заключая сделку, будьте заранее готовы к возможному налоговому спору. И собирайте максимум про контрагента, советует налоговый консультант

Мы попросили у эксперта несколько основных советов по проверке контрагентов: вот что он нам ответил.

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Заключая сделку, будьте заранее готовы к возможному налоговому спору. И собирайте максимум про контрагента, советует налоговый консультант
Фото: личный архив Ивана Кузнецова

На самом деле, для проверки контрагента неплохо работают сервисы ФНС, считает Иван Кузнецов, руководитель Центра налоговой и корпоративной безопасности бизнеса «Compliance Решения», один из ведущих экспертов России по вопросам налоговой и корпоративной безопасности бизнеса.

Из таких сервисов можно назвать https://bo.nalog.ru/ – это информационный ресурс бухгалтерской отчетности, можно посмотреть Ф1 и 2.

И https://pb.nalog.ru/index.html («Прозрачный бизнес») – там можно посмотреть среднесписочную численность и уплаченные налоги.

Важный совет: распечатывать информацию с этих сайтов надо до заключения сделок! Это нужно, чтобы зафиксировать дату.

Перед заключением договора у контрагента запросите штатное расписание, уставные документы, сведения о наличии ОС, справки о наличии кадровых ресурсов, допуски СРО и т.д. (в зависимости от вида договора).

И наконец, неплохими аргументами в будущем налоговом споре будут фотографии офиса, складов, производства контрагента, информация о сайте в интернете. Просто по шаблонному мышлению налоговиков у любой организации или ИП должен быть сайт.

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